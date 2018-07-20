Filistin'e saldıran işgalci İsrail'den yüzsüz tehdit!

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Hamas'ı Yahudi yerleşim birimlerine roket atmakla suçlayarak, bu şekilde devam etmesi halinde bedelinin Hamas açısından ağır olacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'ı Yahudi yerleşim birimlerine roket atmakla suçlayarak, bu şekilde devam etmesi halinde bedelinin Hamas açısından ağır olacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile yaptığı telefon görüşmesinde Liberman, abluka altındaki Gazze'de yaşanan son gelişmelere değindi.

Görüşmede, Hamas'ın Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimlerine roket attığını iddia eden Liberman, "Eğer Hamas roket atışlarına devam ederse, sonuç onların düşündüklerinden daha ağır olabilir. Meydana gelecek yıkım ve can kaybından Hamas sorumlu olacaktır." dedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine 3 roket atıldı.

Dünya 20 Temmuz 2018 22:27 İsrail saldırı başlattı: Filistin lideri uluslararası topluma seslendi!Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında yükselen gerilime işaret ederek, uluslararası topluma savaşı durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Açıklamada, atılan roketlerden ikisinin İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, birinin de sınırdaki Shaar HaNegev Yahudi yerleşim biriminde boş bir alana düştüğü kaydedildi.

İsrail'in ilerleyen saatlerde roket atışlarına karşı Gazze'ye yeni saldırılar düzenlemesinden endişe duyuluyor.

GERGİNLİK TIRMANIYOR



İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek bugün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuştu.

Bu saldırıların ardından gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusunun yeni saldırılar başlattığı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze’ye geniş çaplı bir saldırı başlatıldığını söyledi.

Ordu yetkilisi, İsrail savaş jetlerinin Gazze üzerinde uçmaya devam ettiğini belirtirken, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bilgi vermedi.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze’de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU KARARGAHTA!



Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze’deki durumu ele almak üzere başkent Tel Aviv’deki Genelkurmay karargahına geçti.

Söz konusu toplantıya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA