Filistin'de gazeteci olmak ölümü göze almak demek

Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın 6 Nisan'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit edilmesi Filistinli gazetecilerin görevlerini yaparken nasıl ölümle yüz yüze geldiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü takip ettiği sırada 6 Nisan'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit edilmesi Filistinli gazetecilerin görevlerini yaparken nasıl ölümle yüz yüze geldiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Son 18 yılda 24 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazetecilerden 21'i Filistin vatandaşı. Bugün itibariyle İsrail hapishanelerinde 28 Filistinli gazeteci bulunuyor. Geçen yıl İsrail güçleri Filistinli gazetecilere yönelik 740 hak ihlalinde bulundu.

Kaynak: AA