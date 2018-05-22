Filistin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikâyet etti

Filistin Dıişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail'in yerleşim politikalarını ve bölgede işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından araştırılmasını talep etti.

Filistin Dıişleri Bakanı Riyad Maliki, İsrail'in yerleşim politikalarını ve bölgede işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından araştırılmasını talep etti. Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

Bu başvuru, İsrail’in işlediği diğer suçların soruşturulmasını da beraberinde getirebilir.



Geçen hafta ABD, İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış ve Filistinliler bu kararı protesto etmişti. İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu en az 62 kişi hayatını kaybetmiş 3 bine yakın kişi de yaralanmıştı.





Kaynak: ajanslar