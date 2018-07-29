Filistin direnişinin sembol ismi Tamimi özgürlüğüne kavuştu
İsrail'in yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi ve annesini sonunda serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuştu.
Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi cezaevinde geçirdiği yaklaşık 7 ayın ardından serbest kaldı.
TAHLİYESİ ERKEN YAPILDI
Ahed Tamimi, israil askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin erken yapıldığını söyledi.
8 AY HAPİS CEZASI
İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.
''HANZALA CESARET ÖDÜLÜ''
Ahed Tamimi, 2012'de abisi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala cesaret ödülü"ne layık görülmüştü.
Kaynak: Ajanslar