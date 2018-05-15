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15 Mayıs 2018 13:14 | Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018 13:31

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'da hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Abbas'ın sağlık sorunun ne olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, hastaneden bugün çıkabileceği söylendi.

Dün yaşananlara ilişkin açıklama yapan Abbas "ABD'nin yanında durmayan ülkelere teşekkür ediyoruz. ABD'nin arabuluculuğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenliğimize saldırıdır" demişti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: filistin


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