Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'da hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Abbas'ın sağlık sorunun ne olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, hastaneden bugün çıkabileceği söylendi.

Dün yaşananlara ilişkin açıklama yapan Abbas "ABD'nin yanında durmayan ülkelere teşekkür ediyoruz. ABD'nin arabuluculuğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenliğimize saldırıdır" demişti.

Kaynak: Ajanslar