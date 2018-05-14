Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ilk tepki!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Amerika'ya tepki geldi: Halkımız mücadelesinde vazgeçmeyecek.
Gazze'de yaşananların ardından açıklama yapan Abbas, bu noktadan sonra ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini söyledi.
Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bu acil toplantıda bir araya geldik ve Filistin liderliğinin bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Biz burada kararların ne şekilde uygulanacağını konuşmak için toplantı yaptık."
Kaynak: Ajanslar