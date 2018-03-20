Filipinler'in UCM'den çekilme kararı

Filipinler'in UCM'den çekilme kararı - UCM: - "Roma Statüsü'ne göre üye ülkenin çekilme kararı, devam eden soruşturmalarla ilgili iş birliği yapma taahhüdünü etkilemez"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filipinler'in mahkeme üyeliğinden çekilme kararının daha önce başlatılan soruşturmalara etkisi olmayacağını bildirdi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'den yapılan açıklamada, Filipinler'in kararının, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik başlatılan ön soruşturmaya etkisi olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Roma Statüsü'ne göre üye ülkenin çekilme kararının, devam eden soruşturmalarla ilgili iş birliği yapma taahhüdünü etkilemediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Filipinler devletinin 17 Mart'ta üyelikten çekilmek için resmen başvuru yaptığı için üzgün oldukları ve üye kalmasını istedikleri değerlendirmesi yer aldı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte geçen hafta, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında kendisine yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını açıklamıştı.

UCM'den ayrılma kararına, mahkemenin başlattığı ön soruşturmayla "kanuni prosedürün ve masumiyet karinesinin ihlal edilmesi" gerekçe gösterilmişti.

Duterte hakkındaki ön soruşturma kararı, Filipinli avukat Jude Sabio'nun geçen yıl UCM'ye devlet başkanıyla ilgili iddiaları içeren 77 sayfalık rapor sunmasının ardından alınmıştı.

Sabio, Duterte'nin 1988'de Davos'un belediye başkanı seçilmesinden bu yana yürüttüğü uyuşturucuyla mücadelede "yargısız infazda bulunduğuna ve toplu cinayet işlediğine" dair delilleri UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya iletmişti.

Kenya, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı UCM'den çekilen ilk ülke olmuştu.

UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.