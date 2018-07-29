Filipinler'de Moro Müslümanları geleceklerini inşa ediyor

Moro İslami Kurtuluş Cephesince (MİKC), bölgelerini ilgilendiren yeni süreci değerlendirmek amacıyla Darapanan Kampı'nda "Bangsamoro Danışma Toplantısı" düzenlendi.

Filipinler'de Moro Müslümanları geleceklerini görüşmek için bir araya geldi.

Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik tanıyan Bangsamoro Organik Yasası'nın Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmasının ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesince (MİKC), bölgelerini ilgilendiren yeni süreci değerlendirmek amacıyla Darapanan Kampı'nda "Bangsamoro Danışma Toplantısı" düzenlendi.

MİKC'ten Başkan El Hac Murad İbrahim, Birinci Başkan Yardımcısı Gazali Cafer ve Enformasyon Komitesi Başkanı Muhager İkbal'in yanı sıra Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalardan bazı üst düzey bölge yöneticileri konuşma yaptı.

Onaylanan Bangsamoro Organik Yasası'yla elde edilen zafere vurgu yapılan konuşmalarda uzun yıllar süren mücadeleler sonunda gelinen noktadan duyulan memnuniyet dile getirildi.

MİKC Başkanı İbrahim, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, artık bölgelerinde kalkınma, yatırım ve ekonomik gelişmelerin önemli olduğunun altını çizerek, merkezi hükümetle bir çok açıdan temaslarının devam edeceğini söyledi.

MÜCADELE BİTMEDİ

Moro halkı için mücadelelerinin bitmediğini ve siyasi olarak asıl mücadelelerinin şimdi başladığını belirten İbrahim, ilgili yasaya ilişkin halk oylaması çalışmaları ve sonraki süreç için yasa ile elde edilenlerin yerine getirilmesi konusunda çabalarının önemli olacağını kaydetti.

Mindanao eyaleti ve çevresinde yaşayan yüz binden fazla Moro Müslümanı toplantıya katılırken, Darapanan Kampı içi ve dışında yoğunluk güvenlik önlemi alındı.

Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası cuma günü Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan Moro halkının en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

Bangsamoro Organik Yasası ile bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artması bekleniyor. Bangsamoro hükümetinin kurulması, bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı şeriat mahkemelerinin açılması ve bölgedeki idari yetkilerin Bangsamoro hükümetine devredilmesi öngörülüyor. Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve MİKC'in kolluk kuvvetlerine katılabilecekleri belirtiliyor.

Kaynak: AA