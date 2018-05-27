Fikret Orman'dan oruç açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sahur programına katıldı. Orman, şekilcilik yapmadığını ve Allah için ibadet ettiğini söyledi.

FOX TV'de yayınlanan Sahur Sohbetleri adlı programa katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Orman, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan "şekilcilik yapıyor" şeklindeki eleştirilere, "Ben insanları namaza davet etmek için fotoğraf paylaşıyorum" diyerek cevap verdi.

ŞEKİLCİLİK GÜNAHTIR

Orman, "Cuma sabahları sabah namazına gidiyoruz. Bir fotoğraf paylaşıyorum. O niyet önemlii işte. Onu insanlara göstermek için mi koyuyorsun yoksa insanlarda sabah namazına gelsin diye vesile mi oluyorsun. Şov esaslı yaptıysan hiçbir manası yok. Biz gidiyoruz diye insanlar da geliyor. Oruç, Allah için tutulur. Yapılan her şey Allah içindir. Şekilcilik bizim dinimizde günah bir şeydir. Birileri bir şeyler desin diye ibadet yapılmaz" dedi.

Başkan Orman, "Şehit nedir? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Bizim stadımız için de gazi stadı mı diyorlar. Binalardan şehit olmaz. Şehit insandan olur. Bizim dinimizde niyet esastır. Ne niyetle yaptığınla alakalıdır. Din için, Allah için yapılan şehitlik, şehitlik mertebesidir. Vatanı, namusunu, ibadetini ve ülkeni korumak için yapılandır şehitlik" şeklinde konuştu.

HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN

Beşiktaş Başkanı, "Allah polisimizden, askerimizden, korucularımızdan, hepsinden razı olsun. Biz rahat yaşayalım, rahat ibadet edelim diye görevlerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar