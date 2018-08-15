Fikret Orman'dan Adalı hamlesi!

Erken seçim kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi dahil birçok isme yeni yönetimde yer vermeyecek. Orman'ın eski başkan adayı Serdal Adalı'ya ise teklifte bulunduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Divan Kurulu toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, heyecanlı bir yönetim istediğini söyleyerek erken seçim kararı aldığını açıklamıştı.

ÇEBİ YOK



Yakın dostu Ahmet Nur Çebi'yle arası bozulan Fikret Orman'ın 59 yaşındaki yöneticiyi yeni yönetimine almayacağı öğrenildi.

Orman’ın diğer düşünmediği isimler ise şöyle; Erdal Torunoğulları, Deniz Atalay, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ.

SERDAL ADALI'YA TEKLİF



Öte yandan Başkan Orman'ın eski başkan adayı Serdal Adalı'ya yönetimine girmesi için teklifte bulunduğu öğrenildi.

Adalı'nın kısa süre içerisinde kararını bildirmesi bekleniyor.