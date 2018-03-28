Fikret Orman: Afrin'e gitmek istiyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçiğe destek olmak için önümüzdeki günlerde Afrin'e gitmek istediğini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki günlerde Afrin'e giderek hem burada Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçiğe hem de bölge halkına destek vermeyi planladığını söyledi.

Vatan'a konuşan Orman, bölge halkının yıllardır çıkar savaşları altında ezildiğini kaydederken şu ifadeleri kullandı:

Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Her konuda öncü olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de destek ve moral verme niyetindeyim.

Kaynak: Ajanslar