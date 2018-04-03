Fiji'de halk hayatta kalma mücadelesi veriyor

Fiji Başbakanı Bainimarama: "İklim değişikliğinin neden olduğu ölümcül siklonlar nedeniyle halkımız, hayatta kalma mücadelesi veriyor"

Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'nin Başbakanı Frank Bainimarama, iklim değişikliğinin neden olduğu ölümcül siklonlar nedeniyle ada halkının hayatta kalma mücadelesi verdiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Fiji Başbakanı Bainimarama, hafta sonu etkili olan Josie siklonunun ardından ülkenin, aşırı hava koşullarında "korkutucu bir döneme" girdiği uyarısında bulundu.

"Şu an bu aşırı hava olaylarından dolayı neredeyse sabit bir tehdit altındayız." diyen Bainimarama, bölgedeki güçlü siklonların iklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha şiddetli hale geldiğini ifade etti.

Bainimarama, “Bu krize doğrudan karşı koymak için tüm dünyaya yüksek sesle ve net mesaj vermemiz gerekiyor. Millet olarak, yaklaşmakta olan korkutucu yeni döneme karşılık mukavemet oluşturmaya başlıyoruz. İklim değişikliğinin neden olduğu ölümcül siklonlar nedeniyle halkımız, hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Fiji'ye bağlı Viti Levu Adası'nda hafta sonu etkili olmaya başlayan birinci kategorideki tropikal Josie siklonunun yol açtığı su taşkınlarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Pasifik ülkelerinden Fiji’yi Şubat 2016'da 325 kilometre hızla vuran Winston Kasırgası’nda 44 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi evsiz kalmıştı. Kasırganın verdiği maddi hasarın 360 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Başbakan Bainimarama, kasım ayında Almanya'nın Bonn kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Konferası'nda da iklim değişikliğiyle ilgili uyarılarını ve ülkesinin yaşadığı felaketleri dile getirmişti.

Bilim adamları, iklim değişikliğinin şiddetli hava olayları sıklığını artırdığına işaret ediyor.

Kaynak: AA