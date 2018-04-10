FİFA'dan yeni kural

Oyuncu kiralama sisteminde değişikliğe gitmeyi planlayan FIFA, bu sistemi ya kaldıracak ya da sınırlamaya gidecek.

FIFA Yönetim Kurulu'nun, Ekim ayında büyük bir toplantı yapacağı ve oyuncu kiralama konusunda önemli bir değişikliğe gideceği kaydedildi.

Kulüplere oyuncu kiralamaları için verilen iznin, genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olmak olduğu ve günümüzde bu anlayışın dışına çıkılmasının sorun yarattığı kaydedildi.

BÜYÜK KULÜPLER OYNATMADAN PARA KAZANIYOR

Büyuk kulüplerin gelecek vadeden birçok oyuncuyu satın alarak hiç oynatmadan başka takımlara sürekli kiralaması ve sonrasında satıştan gelir elde etme amacı gütmesinin doğru olmadığı vurgulandı.

İKİ İHTİMAL VAR

Bu sezon Juventus'un 41, Udinese'nin 27, Chelsea'nin 22 ve Manchester City'nin 18 oyuncusu başka takımlarda kiralık olarak forma giydi.

FIFA, yapacağı toplantının ardından kiralamaya sınırlama getirecek ya da tamamen tedavülden kaldıracak.

Kaynak: Ajanslar