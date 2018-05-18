Fiat iki modelinin üretimini sonlandırıyor

İtalyan otomotiv devi Fiat'ın aldığı kararda İtalya'da Punto ve Mito üretimini sonlandıracağı öğrenilirken konuyla ilgili resmi açıklamanın ise 1 Haziran'da yapılması bekleniyor.

Fiat İtalya'da düşük fiyatlı segmentte yer alan modellerin üretimini sonlandırıyor.

İtalya'da Punto ve Mito üretimini yapan Turin ve Naples fabrikaları Maserati ve Jeep markaları üretilecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

Fiat'taki bu önemli kararın CEO Sergio Marchionne tarafından 1 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Bloomberg'te kaynaklara dayandırılarak yer alan habere göre, plana son şeklin henüz verilmediği ve halen bazı değişiklikler de olabileceği ifade edildi. Fiat ise haberle ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Panda modelinin üretiminin ise Polonya'ya kaydırılması planlanıyor.

Kaynak: YeniŞafak