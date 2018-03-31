Fiat Doblo'nun 120 beygirlik yeni motoru

Fiat'ın ticari modellerinden Doblo, yenilenen 120 beygirlik motoruyla Türkiye'de üretildi.

Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi’nin öne çıkan üyesi Doblo, ilkbahar aylarına hızlı bir giriş yapıyor. Fiat Doblo, kendini birçok Fiat modelinde ispatlamış Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleriyle sınıfının en güçlü modeli unvanının sahibi oluyor.

YAKIT TASARRUFU DA ÖN PLANDA

100 kilometrede ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketim değeriyle, güçlü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik olan Fiat Doblo, konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni 120 HP’lik dizel motorlu Fiat Doblo Ailesi’nde, ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranlı Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları sunuluyor.

Kaynak: ajanslar