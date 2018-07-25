Fiat'ın eski CEO'su hayatını kaybetti

Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su olan Sergio Marchionne'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Konu ile ilgili Exor Holding şirketinden açıklama yapıldı.

Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su olan Sergio Marchionne'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uluslararası haber ajansı AFP, Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su Sergio Marchionne'nin öldüğünü duyurdu. Konu ile ilgili Exor Holding şirketinden açıklama yapıldı.

''KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ''

Başkan John Elkann yaptığı açıklamada, "Maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Arkadaşım Sergio Marchionne hayata veda etmiştir" dedi.

Dev firma geçtiğimiz günlerde Sergio Marchionne'nin bozulan sağlığı nedeniyle şirket bünyesinde Jeep markasını yöneten Mike Manley'nin onun yerine getirildiğini duyurmuştu.

Fiat'a 2004'te katılan 66 yaşındaki Marchionne, şirketin iflas halindeki Amerikan otomotiv devi Chrysler'i bünyesine katma sürecinde kilit rol oynamıştı.

Marchionne'nin en yakınındaki isimlerden biri olan Manley ise şirket bünyesinde 2009'dan bu yana 4X4 araç markası Jeep'in, 2015'ten bu yana da ilave olarak kamyonet markası Ram'in yöneticiliğini yapıyordu.

Kaynak: Ajanslar