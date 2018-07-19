Feyenoord, Fenerbahçe’nin teklifini reddetti!

Feyenoord’un Hollandalı stoperi Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi. Rotterdam ekibinin sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi.

Bir süredir Fenerbahçe’nin radarında olan Feyenoord'da forma giyen başarılı futbolcu Sven van Beek’in transferi çıkmaza girdi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler van Beek transferi için 5. 5 milyon Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yönetimi tarafından reddedildi.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi’nde 20 maçta forma giyen van Beek takımı adına 1 asistlik katkıda bulundu ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

SVEN VAN BEEK KİMDİR?

1994 doğumlu olan 1.90 boyundaki Sven Van Beek, 2013'te Ronald Koeman'ın forma vermesiyle bir Ajax derbisinde ilk kez profesyonel oldu. Bu maçtan 1 gün sonra profesyonel sözleşmesini imzalayan Van Beek, sadece 6 ay sonra ilk 11'in değişmez stoperi oldu. 2014/15 sezonunda toplam 44 maça çıkan Van Beek, istikrarını sürdürdü ve 2015/16 sezonunda da 38 maça çıktı. 2016/17'de ayak sakatlığı yaşayan ve o sezon hiçbir maça çıkamayan 23 yaşındaki Sven Van Beek, geçen sezon 28 maçta görev aldı.

Kaynak: Ajanslar