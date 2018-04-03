FETÖ'ye yeni operasyon

Kırşehir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları ileri sürülen 3'ü halen görevde 5 öğretmen yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yapılan operasyonlarda yakalanan muvazzaf askerlerin verdiği bilgiler ışığında soruşturma genişletildi.

Aralarında teğmen, astsubay ve uzman çavuşların da yer aldığı muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda Kırşehir merkezli Ağrı, Şanlıurfa, Van ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda öğretmenler İ.Y, M.B. ve M.S. ile daha önce FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan eski öğretmenler H.G. ve İ.Ç, askerlerin mahrem imamları oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.