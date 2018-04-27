FETÖ'ye büyük operasyon!

FETÖ soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

MAHREM İMAM VE FETÖ'CÜ ASKERLERİN BİRBİRLERİYLE NASIL HABERLEŞTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında 27 Nisan tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA