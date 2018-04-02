FETÖ'ye büyük darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 4 ilde yürütülen operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 57'ye çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.



FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA DA DARBE

Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 15'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Ajanslar