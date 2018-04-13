FETÖ'nün yeni haberleşme uygulaması 2048 nedir?

FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto haberleşme programı kullanıp buradan iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Peki 2048 nedir? Yazımızda 2048 'e ait detayları aktaracağız.

2048 İtalyan uygulama geliştiricisi Gabriele Cirulli tarafından geliştirilen 2048, akıllı telefonlar için yapılan tek oyunculu çevrimiçi bir oyun. Eğer 16 karenin hepsi dolmuş ve yan yana aynı sayılar gelmiyorsa oyun kaybediliyor. 2048'i kazanmak için ise yapılacaklar şunlar: Klavyenizdeki ok tuşlarını kullanarak kareleri dört yöne hareket ettirebilirsiniz. Eğer aynı değere sahip iki kare üst üste gelirse birleşerek iki katı değerdeki bir rakama dönüşürler. Bu şekilde 2048 rakamına ulaşan oyuncu oyunu kazanır.

2048, iPhone ve Android platformları üzerinden telefonlardan oynanabildiği gibi, web tarayıcı üzerimden bilgisayar başından da oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani oyunun pek çok üreticisi var; her yerde oynanabiliyor; ancak oyunun ilk çıkışı Cirulli tarafından oldu.

Kaynak: Ajanslar