FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Erzincan merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan merkezli Ankara, İstanbul, Eskişehir, Burdur, Tunceli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda subay, astsubay ile emekli ve meslekten ihraç edilenlerden oluşan 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: Ajanslar