FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 kişi daha gözaltına alındı. Muğla merkezli 19 ilde yapılan operasyonda gözaltı sayısı 35'e çıktı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Muğla merkezli 19 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Muğla merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin ise subay ve astsubaylıktan ihraç edilen askerler olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Ajanslar