Son Dakika!
17 Temmuz 2018 10:23 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2018 10:27

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında  çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun  FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü  telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif  görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş  zamanlı operasyon düzenledi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: fetötsk


0Yorum Yap