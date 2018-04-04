FETÖ'nün STK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "STK yapılanması"na yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriy

Ekonomi 04 Nisan 2018 09:14 FETÖ'nün 'Teknokent' vurgunu 300 milyonFETÖ’nün Teknokent’ten yurtdışına 300 milyon lira kaçırdığı ortaya çıktı. Üniversitenin rektörü, işadamları ve emniyet yetkilileri gözaltına alındı.

et Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan eğitim kurumu ve derneklerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BİRÇOK İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez olmak üzere Konya, Malatya, Muğla, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Amasya, Manisa, Balıkesir ve Uşak'taki eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında kamudan ihraç edilen öğretmen, iş adamı ve esnafların da bulunduğu zanlıların, dernek çatısı altında örgüte gelir kaynağı oluşturdukları ve FETÖ'ye eleman temin ettikleri öne sürüldü.

Kaynak: Ajanslar