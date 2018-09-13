FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma da yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 53 asker ile 15 mahrem imamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KARAR VERİLDİ

53 askerden 18'i etkin pişmanlıktan yararlandıklarından, 3'ü ise değişen delil durumundan dolayı Emniyet'ten serbest bırakıldı.



İşlemleri tamamlanan 32 asker ile 15 sivil sözde imam savcılıktaki sorguları ardından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Bu şahıslardan 23 asker şahıs ile 3 sözde sivil imam tutuklandı. 9 asker ile 12 sözde sivil imam etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

17 asker şahıs ile 3 sözde sivil imamın ise firari durumda oldukları öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar