FETÖ'nün 'siyaset dizayn planı' deşifre oldu

FETÖ'nün siyasi partiler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına sızdırdığı mensupları aracılığıyla ülke siyasetini yönlendirme girişimi örgüt mensuplarının ByLock yazışmalarıyla deşifre oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni ByLock yazışmaları ilgili dava dosyalarına gönderildi.

AA muhabirinin ulaştığı yazışma içeriklerine göre FETÖ, "sadık ve güvenilir" mensuplarını, AK Parti, CHP, MHP ve HDP gibi Meclis'te grubu olan partiler ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Uğur Mumcu Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) gibi sivil toplum kuruluşlarına sızdırdı.

Sempatizan gibi davranarak bu kuruluşlarda söz sahibi olan örgüt mensupları, istihbarat elamanları gibi edindikleri bilgileri ByLock üzerinden mahrem imamlara ulaştırdı.

Bu bilgileri kullanmak üzere istihbarat havuzunda toplayan FETÖ'nün, partileri ideolojik yaklaşımlarına göre fişlediği belirlendi.

Buna göre, örgüt sağ çizgide siyaset yapanları "Timaş", sol görüşlü ve liberal kuruluşları "Doğan", milliyetçi kuruluşları "Ortadoğu", HDP ve siyasi çizgisindeki kuruluşları ise "Fırat" diye kodladı.

Kurumlara sızdırdığı mensuplarını, "Optik" adını verdikleri güvenlik soruşturmasından geçiren FETÖ, bu şekilde kendi içinden sızmaları da önledi.

BAŞKANI GÖREVDEN ALDIRMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında hazırlanan iddianamelere de yansıyan ByLock yazışmalarından bazıları şöyle:

"Keçiören Timaş, (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanı Cansu Mutlu'yu genel merkezden çizmişler. 18 Ocak itibarıyla görevinden istifa etti. Cansu'nun yerine Keçiören Belediye Başkanı danışmanlarından Murat diye bir çocuk getirilmiş. Bizim arkadaşımız ortalığı karıştırıp Murat'ı görevden aldırttı. Şu an Keçiören Gençlik Başkanlığı boş. Abi, bizim Muhammet'in bilgileri verildi. Arkadaşımız başkan olamasa bile yardımcısı olur gibi."

"Yenimahalle Genclik Kolları Başkanı Tekin Ertekin oldu. Ertekin yaklaşık bir yıldır il koordinatörümüz olarak toplantılara katılırdı. Eski başkanla il başkanının arasının açık olmasından faydalandı ve yeni görevi kaptı. 6-7 yıllık geçmişi var partide. Çok sinsi biridir, dikkat edilmesi gerekiyor."

FETÖ'CÜ, HDP'DE DELEGE OLMUŞ

"Fırat, Sırrı Süreyya... 20 Aralık'ta Yenimahalle (HDP) ilçe konferansı oldu. Orada görevliydim. Pankart falan astık. Sırrı Süreyya Önder de geldi, selamlaştı, konuştuk. Tam benim çantamın olduğu yere oturmuş. Çantamı almaya gidince 'Gel gel, burası senin yerin.' dedi. Beni yanına oturttu. Sohbet ettik. Fotoğraflarımız çekildi. İl konferansı için delege seçimleri yapıldı. Ben de aday oldum ve seçildim."

"Nazli Toprak (nazlitopragam) yazdı: 15 ocak Cuma günü kadın konferansı yapıldı. İns¸aat Mühendisleri Odasında. Ben kadın koordinasyonu teknik ekibinde olduğum için görevliydim ve sabah 07.30'da orada olmam gerekti. Vekillerin kartlarına kadar herkesin delege kartlarını kontrol ettik. Konferansa Figen Yüksekdagˆ, Dilek Öcalan, Hüda Kaya, Meral Danıs¸ Beştaş, Aysel Tuğluk ve benim tanımadığım kadın vekillerin tamamı katıldı. Figen Yüksekdagˆ'ın konus¸masından sonraki kısımlar basına kapalı yapıldı. Delegeler ve yetkililer tek tek söz alıp konuştu... Baya kalabalıktı. Yaklas¸ık 67 ilden delege katılımı oldu."

KILIÇDAROĞLU İLE MAKAMINDA GÖRÜŞME

"Doğan, Kılıçdaroğlu ile görüşme. Bir de ablamızdan dinleyelim. 2 Ocak Cumartesi SDD gençleri olarak Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde odasında ziyaret ettik. Görüşmeyi dernek adına organize ettim. Sözcü olarak ben ve bir erkek arkadaş seçildik. Görüşme esnasında samimi bir hava oluşturmaya çalıştık. Ona SDD olarak yaptıklarımızdan ve planlarımızdan bahsettik. Çalışma raporumuzu ve 10 Ekim kitapçığımızı sunduk.

Çok mutlu oldu. 'Çok iyi düşünmüşsünüz.' dedi. Ona SDD'de çekirdek kadro kurduğumuzdan ve bunu Türkiye çapında geliştirmek istediğimizden bahsettik. O da CHP Gençlik Kolları'nın bu konuda eksikliğine atıfta bulunarak bizlerin daha çok çalışıp partili olmayan sol görüşlü üniversitelilere böyle bir ortam hazırlamamız gerektiğinden bahsetti. Çıkmadan kendisini derneğe üye yaptık. Bir de selfie aldık. Çıkışta hemen kapıda Ankara İl Başkanı'yla karşılaştık. Beni ve partiye giden birkaç arkadaşı tanıdı. ‘Benim çocuklarım ne geziyor burada’ diye takıldı."

"ARTIK TÜM İLÇELER BİZE GEÇMİŞ OLDU"

"Konu: Doğan 05.01.2016 11:27, Meltem (meltem0658) yazdı: Bu pazar günü Ankara İl Gençlik Kongresi yapıldı. Aksam 10.30'a kadar Nazım Hikmet'teydik. Biz Çankaya grubu olarak seçimi kaybettiğimizden dolayı il gençlik kolları başkanlığına seçilecek kişinin bizim desteklediğimiz aday olması çok önemliydi. Onun yönetim listesine Çankaya'dan da birilerini önerelim demişti. Bizim Ekin başkan. Fakat ili kazanmak için diğer tüm ilçelerle ittifaklar kurulduğu için neredeyse her delegesi olan gruptan birini il yönetim listesine yazmak zorunda kaldılar. Beni de yedek yönetim listesine yazmışlardı. Çok şükür, sonunda bizim desteklediğimiz aday kazandı. Bu, o kadar iyi oldu ki artık tüm ilçeler bize geçmiş oldu sayılır. Yani tahmini 2-3 ay içinde Çankaya'da bir usulsüzlük bahane edilerek bizim Ekin başkanı tekrar atayacaklar büyük ihtimalle. Haliyle biz de görevimize geri dönmüş olacağız."

"BAHÇELİ 'GİDİCİ' İNŞALLAH"

"Oğuz, Furkan4506 yazdı: Arkadaşımız Alparslan anlatıyor: Kazanlar kaynıyor. Teşkilatta da çok fazla muhalif var. Neredeyse kimse istemiyor Bahçeli'yi. Sesli bir şekilde söylenmeye başlandı. Bugün Bahçeli'nin ajan olduğunu söyleyenler bile oldu. ‘Ajan olduğunu düşündüğünü, çok değişiklikler olacak’ dedi geçen genel başkan yardımcısı."

"Oğuz 16.12.2015 Furkan4506 yazdı: Bahçeli Gİ Dİ Cİ İnşallah. Bu genel başkan Olcay Kılavuz'un düğününe katılmaması teşkilat için kırılma noktası oldu. Abi bugün genel başkanla toplantı yapıldı. Bahçeli'ye kırgın ama 'arkasında duracağım' dedi. Ama yönetimin değişeceği imasında bulunarak geçmişinden bahsetti, 'makam için buralarda değilim' felan diye... Bahçeli gidiyor. Geçen Şefkat Çetin Konya'ya gitmiş, kimse ciddiye almamış partide."

ADD YÖNETİMİNE SIZMIŞLAR

"Doğan, ADD seçimleri: Pazar günü Atatürkçü Düşünce Derneğinin seçimi vardı. Seçimde yönetime gençlik listesi olarak aday olduk. Seçimde gençlerin önünün açılması için konuşma yaptım. Genel olarak yaşlı bir kitle olduğu için sanırım çok beğendiler çünkü en yüksek oyu alan 3. kişi olarak yönetime seçildim. Genç arkadaşlardan toplam 3 kişi girdik yönetime. Bundan sonraki 2 yıl boyunca olağanüstü bir durum olmazsa inşallah ADD'nin de yönetiminde bir şeyler yapmaya, aktif olmaya çalışacağız."

"Çarşamba günü ADD'nin toplumsal sorunları araştırma kurulunun toplantısına katıldım. Her hafta yapılan düzenli bir toplantı. Bu haftaki gündem yeni anayasaydı. ADD'nin yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarına karşı tutumu nasıl olmalı üzerine tartışmalar gerçekleşti."

"Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü alan Tunus ulusal diyalog dörtlüsü (4 farklı sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İslami yönetime karşı laik yönetimi savunan ve ülkeye çoğulcu demokrasiyi getirmeye çalışan grup) bu grubun örgütlenme modelini ADD'ye uygulamayı düşünüyorlar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Barolar Birliği gibi kuruluşlarla birleşip laik düzen için geniş çapta faaliyetler yapmayı düşünüyorlar. Bütçeleri çok fazla değil ama eğer sağlanabilirse yurt açma planları var hatta okul açmayı da değerlendiriyorlar."

HER FAALİYET FETÖ’YE BİLDİRİLMİŞ

"Bugün Ensar Vakfının Ankara sorumlusu Ercan Poyraz tarafından Ensar Buluşmaları açılış programına davet edildik. Efkan Ala geldi."

"Konu:ensar vakfı programı. Saat 10.30'da Numan Kurtulmuş'un da konuşma yapacağı Ensar Vakfının Necip Fazıl'ı tanıma programına katıldım. AK Parti'nin üniversitedeki gençlik teşkilatıyla buluştum."

"SİYAM-DER Derneğinde görevli olarak Ürgüp'e gittik. Her ilden bir sürü kişi vardı. SİYAM-DER'in ne olduğu, ne yapılmak istendiği anlatıldı. Tayfun başkan bu cuma Makedonya'ya geliyor. Pazar günü toplantı olacak. Pazartesi rektör, vali, belediyeye gidilecek."

UĞUR MUMCU VAKFINDAKİ FETÖ'CÜLER

"Ocak'ta Uğur Mumcu Vakfının her yıl düzenlemiş olduğu Uğur Mumcu haftası var. Bu hafta boyunca çeşitli dernek ve kuruluşlar burada bir panel veya etkinlik düzenliyorlar. Biz de araştırmacı gazetecilik ve özgür basın üzerine bir panel yapacağız. Panele Hürriyet Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek de katılacak. Dernek başkanımız panelin sunuculuğunu benim yapmamı istedi. Ben de tabii kabul ettim."

TOPLANTILARDAN BİLGİ SIZDIRMIŞLAR

"Keçiören bayan Timaş-2/: KADEM'e gittim. Zehra Sağlam adında bir bayan, sivil toplum ve gönüllülük semineri yaptı. 21 kişiydik. Cumhurbaşkanlığından gelen vardı. AK Parti il teşkilatından gelen iki kişi daha vardı. Ankara KADEM Başkanı oradaydı. Onunla konuştuk. AK Parti ilden geldiğimi söyledim. Form doldurup üye olmamı istedi. Ben de 'Önce referanslara haber vereyim, öyle üye olayım.' dedim. Üye olmamı onlar istemiş oldu yani."

"Timaş-2 25.12.2015 zeynep37 yazdı: Bu akşam İsmail Bey Konağı'nda Anadolu Gençlik Derneği ve ÜNİAK olarak toplandık. Hülya ve bir abla daha vardı. Hülya, AK Parti il teşkilatında yönetimdeymiş. Bu kişi, ilk dinden girdi, sonra siyasetten bahsetti, paralellerin ne kadar yanlış¸ olduğuna, onlara güvenilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Hainlikle suçladı. Önceden cemaatteki ablalarımızın başını açmak zorunda olduğunda hemen açtıklarını, ertesi gün makyaj yapıp geldiklerini söyledi. Onların bayanları ise acı çekmişler güya."

"Timaş -1 18.12.2015 Meltem (meltem0658) yazdı: Bugünün konusu malumunuz 17 Aralık darbesi diye tabir ettikleri olaylardı. Sözde cemaatin kurduğu oyunlar, kumpaslar ve attığı iftiralardan bahsettiler. Çok fazla yorum yapan olmadı. Kendilerince olayların cumhurbaşkanına yönelik, onu indirmeyi amaçlayan doğrultuda olduğunu söylediler."

Kaynak: AA