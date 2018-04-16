FETÖ'nün "mahrem imamı" ve eşi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan "mahrem imam" ile "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen eşi, tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde "gaybubet" evi olarak nitelendirilen hücre evinde yakalanan mahrem imam Mehmet Emre Elibol ve eşi Ayşe Elibolun emniyetteki sorguları tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir merkezli farklı illerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam Mehmet Emre Elibol'un, FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 mahrem imamdan sorumlu imam, eşinin de örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: Ajanslar