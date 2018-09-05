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05 Eylül 2018 11:27 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2018 11:30

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı!

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yöneli operasyon düzenlendi. Operasyonda "ev ve sohbet ablası" olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "terör  örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A, Milli İstihbarat  Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.  

SORGUSU DEVAM EDİYOR

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında "ev ve sohbet ablası" olduğu  değerlendirilen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ev ve sohbet ablasıFETÖ


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