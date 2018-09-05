FETÖ'nün kritik ismi yakalandı!

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yöneli operasyon düzenlendi. Operasyonda "ev ve sohbet ablası" olduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında "ev ve sohbet ablası" olduğu değerlendirilen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Ajanslar