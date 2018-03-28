Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sözde "il imamı" Habip Bıçakcı'nın eşi Sibel Bıçakcı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Bıçakcı ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olmasını dikkate alarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Sibel Bıçakcı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, atılı suçları da reddetti.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.