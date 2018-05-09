FETÖ'NÜN BOT HESAPLARI DEŞİFRE OLUNCA B PLANI DEVREYE GİRDİ

FETÖ'nün Twitter'dan başlattığı ve ABD merkezli olduğu deşifre edilen "TAMAM" kampanyasında kullandığı bot hesaplar, şimdi de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum etiketi ile savunma pozisyonuna geçtiler.

FETÖ'nün Twitter'dan başlattığı ve ABD merkezli olduğu ortaya çıkan "TAMAM" kampanyasının AjansHaber.com tarafından deşifre edilmesinin ardından PKK, DHKPC, FETÖ, HDP, SP, İP ve CHP'lilerden oluşan Erdoğan karşıtı ittifak #BOTdeğilimTAMAMdiyorum etiketi ile savunma pozisyonuna geçtiler.

Dün başlayan "TAMAM" etiketinde tweetlerin %50'sinin ABD'den atıldığı ve bot hesapların desteği ile büyüdüğü ortaya çıkınca terör örgütlerininde içinde bulunduğu Erdoğan karşıtları #BOTdeğilimTAMAMdiyorum kampanyası ile B planına geçip yaptıklarını inkar etmeye başladılar fakat #BOTdeğilimTAMAMdiyorum etiketine bile, bot hesapların yazmasından ötürü bu durum sosyal medyada alay konusu oldu.









NELER OLMUŞTU?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin grup toplantısında, hükümetin 16 yılda yaptığı uygulamaları anlatarak, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullanmasının ardından, ABD'den organize edilen "TAMAM" hastagine Saadet Partisi Genelbaşkanı Temel Karamollaoğlu, İP Genelbaşkanı Meral Akşener, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selehattin Demirtaş, FETÖ mensupları, pek çok terör örgütü ve destekçileri de katıldı.

Atılan 2 Milyon tweetin %50'den daha fazlasının ABD'den atıldığı ve kalan tweetlerinde pek çoğunun farklı ülkelerden ve bot hesaplardan atılması, şer güçlerinin Türkiye'ye üzerinde planladıkları kirli emellerini bir kez daha ortaya koydu.

ABD'den atılan 1.100.000 tweetin yarısı FETÖ elebaşının bulunduğu Pensilvanya’dan, diğer yarısı da terör örgütü üyelerinin yoğun olarak yaşadığı Teksas eyaletinden olması gözlerden kaçmadı.







Terör örgütlerinin ve yurtdışı irtibatlı bot hesapların yapmış olduğu "TAMAM" propagandasına tepki veren vatandaşlar hem Erdoğan'a destek olmak için, hem de şer güçlerine karşı cevap vermek için açmış oldukları "DEVAM" etiketi ile 2.5 Milyon'un üstünde tweet atarak hem Türkiye, hem de dünya gündeminde 1.sıraya yerleşerek tüm dünyada ses getirdiler.

Kaynak: Ajanshaber