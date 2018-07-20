FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" tutuklandı!

MİT Başkanlığınca Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir tutuklandı.

MİT Başkanlığınca İstanbul'a getirilen Özdemir, buradan Ankara'ya sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Özdemir, hakkındaki soruşturmayı yürüten savcı tarafından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Özdemir'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında artış olduğu ayrıca geçen yılın 6'ncı ve 7'nci aylarında toplam 650 bin dolar para transferi yaptığının belirlendiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar