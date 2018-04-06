FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
Çankırı merkezli 11 ilde 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.
Çankırı merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Mardin, Gaziantep, Trabzon, Ankara, Erzurum, Kars, Van, Mersin, Yalova ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.
Kaynak: AA