FETÖ'nün 'Teknokent' vurgunu 300 milyon

FETÖ’nün Teknokent’ten yurtdışına 300 milyon lira kaçırdığı ortaya çıktı. Üniversitenin rektörü, işadamları ve emniyet yetkilileri gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Teknokent A.Ş.'de yolsuzluk yapıldığı ve bu yolla elde edilen paraların ise FETÖ'ye aktarıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Üniversitenin kasası olarak bilinen Teknokent'teki FETÖ ile bağlantılı şirketler aracılığıyla yurtdışına toplam 300 milyon lira para çıkışı olduğu, bu paraların örgütün yurtdışındaki kuruşlarına transfer edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 18 kişi arasında eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer'in de olduğu öğrenildi. FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Bilgi Kent ve Bor Yazılım'ın sahibi işadamı Muhammet Tolga E.'nin dosyasını sumenaltı ettiği ve bilgi sakladığı iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy da gözaltına alındı. FETÖ çatı davasının firari ismi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Dalibaş'ın da soruşturma dosyası kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında yer aldığı fakat yurtdışına kaçtığı belirlendi. Ankara Emniyeti eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy da gözaltı kararı sonrası emniyete gidip teslim oldu. Ulusoy'un soruşturmanın şüphelilerden Muhammet Tolga E. ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

3 GÜN SONRA SATTILAR

İncelemelerde Teknokent A.Ş.'ye ait Klinik A.Ş.'nin hisselerinin 12 Mayıs 2014'te 3 milyon liraya Renkyol Ticaret A.Ş.'ye devredildiği tespit edildi. 3 gün sonra ise aynı şirket 26 milyon 300 bin liraya Akfen'e satılarak Hacettepe Teknokent A.Ş. zarara uğratıldı.



PASİFİZE EDİLMİŞLERDİ

Gözaltına alınan eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Gar saldırısının ardından açığa alınmıştı. Ulusoy, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tekrar eski görevine getirilmişti. Ulusoy, hakkında açılan bir yolsuzluk soruşturmasının ardından ise bu görevden alınarak Polis Akademesi'ne gönderilmişti. Ulusoy, halen bu görevde bulunuyordu.

Ekonomi 03 Nisan 2018 09:35 Tosuncuk'un son vurgunu '200 milyon'Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde Aydın'ın son vurgununu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını söyledi. Çolak, 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar