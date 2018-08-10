FETÖ'den örgüt üyelerine yeni 'terör' talimatı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ihanet konuşmalarının yayımlandığı internet sitesinde skandal bir çağrı yaparak “himmet” adı altında örgüte finansal destek yapılmasını istedi.

Elebaşı Gülen yayımladığı videoda “Elimizde ne var ne yoksa, gücümüz ne kadar yetiyorsa mutlaka vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Gülen, örgüte yapılacak finansal desteğin en üst perdeden gerçekleştirilmesini isteyerek şunları söyledi: “Beş lira verebiliyorsam onu vermeliyim. Bir yerden bir gelirim varsa beş bin lira vermek gerekiyorsa onu vermeliyim. On bin lira gerekiyorsa onu vermeliyim. Yüz bin lira gerekiyorsa onu vermeliyim. Çünkü hizmet (!) kendini düşünmeme hizmetidir.”

LÜKS YAŞAMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Örgüt liderin Gülen'in finansal destek çağrısı akıllara Türkiye’ye ihanet edip ABD'ye kaçan FETÖ’nün önde gelen firari yöneticilerinin bu ülkede yuaşadıkları lüks yaşamı getirdi. Firari FETÖ yöneticileri kaçırdıkları servetleriyle milyon dolarlık evlerde yaşıyor son model otomobillere biniyor.

İşte ABD'de bulunan örgüt öyelerinin lüks yaşamı;

Hakan Şükür: San Francisco’da lüks bir restoran işletiyor. Yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki evde oturuyor.

Emre Uslu: Virginia eyaletinin Fairfax kentinde 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor.

Cevdet Türkyolu: Gülen’in sağ kolu. Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde 7 konutu bulunuyor.

Ahmet Said Kavurmacı: FETÖ sanığı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ağabeyi. Hakan Şükür’ün işlettiği restoranın sahibi olarak biliniyor.

Aynur Öksüz: Adil Öksüz’ün eşi. New Jersey’de üç katlı müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor.

Abdulhadi Yıldırım: Adil Öksüz’ün kayınbiraderi. Manhattan manzaralı lüks iş yerinde otomobil satışı yapıyor.

Osman Nakıboğlu: Naksan Holding’in içini boşaltarak 22 milyon dolar kaçırdığı biliniyor. Kaliforniya eyaletinde 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor.

Fetin ve Fatih Kazancı kardeşler: Bank Asya’dan 100 milyon lira kredi çekerek ABD’ye kaçtıkları biliniyor. Virginia ve New Jersey’de seramik ve mermer fabrikası işletiyorlar.

Kaynak: Ajanslar