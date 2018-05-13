FETÖ'deki kritik isim yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında terör örgütünün kritik ismi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan 96 kişi içinde firari olarak aranan örgütün hususi imamlarından İ.S'nin Buca ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edildi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.S'nin eşi ile Buca ilçesinde bir arkadaşının evinde gizlendiği belirtildi.

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Şüphelinin, soruşturmanın dayanağını oluşturan "buluntu flash bellek"i hazırlayanlardan olduğu, flash bellek içinde adına kayıtlı dosyalar bulunduğu iddia edildi.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu, haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 87'si yakalanmıştı.

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Operasyon kapsamında FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından 2'sinin yurt dışına firar ettiği, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen 96 zanlının ismine "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün, 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.

FİŞLEME YAPILMIŞ

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "Güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede, TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti

Kaynak: Ajanslar