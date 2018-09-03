FETÖ'cü teröristler hesap veriyor

27 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 88 dava görülecek davalarda 3 bin 625 sanık yargılanacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

27 İLDE 88 DAVA





Eylül ayında 27 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 88 dava görülecek, davalarda 3 bin 625 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 ilde 14, FETÖ/PDY'ye yönelik 27 ilde 74 dava bulunuyor.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 685, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 940 sanık hakim karşısına çıkacak.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, darbe girişimi sırasında Mamak'taki 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin eylemlerine ilişkin 268 sanığın yargılanmasına 5 Eylül'de devam edilecek.

CHP'Lİ EREN ERDEM'İN FETÖ'YE YARDIM DAVASI

Aynı gün Uşak'ta kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava ile Ankara'da Akıncı Üssü davasından dosyaları ayrılan 6 eski SAT mensubunun yargılandığı dava, eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılandığı FETÖ davası, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı "çatı" davası, KHK ile kapatılan YARSAV’ın eski başkanı Murat Arslan’ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava, firari FETÖ imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 27 sanığın yargılandığı dava, eski CHP milletvekili Eren Erdem'in FETÖ'ye yardım davası görülecek.

KASET KUMPASI





Eylül ayında eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı dava, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da olduğu 521 sanığın yargılandığı dava Ankara'da, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapılmasına ilişkin eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu biri firari 5 sanığın yargılandığı dava da Kayseri'de görülmeye devam edilecek.

Kaynak: Ajanslar