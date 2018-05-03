FETÖ'cü hakim çift Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı!
FETÖ üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan eski hakim eşler Mustafa ve Yasemin Sarıgedik Yunanistan'a kaçarken yakalandılar.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki Denizli eski hakimlerinden Mustafa Sarıgedik ve eşi Yasemin Sarıgedik, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınarak Antalya'ya gönderilen çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sarıgedik çifti, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma"suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA