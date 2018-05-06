FETÖ'cü Hakan Şükür çareyi kendini acındırmakta buldu

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times FETÖ'cü terörist Hakan Şükür ile ropörtaj yaptı. Şükür ABD vatandaşlığı için Green Card'a başvurduğunu açıkladı.

Amerikan New York Times gazetesi ABD’ye kaçan Hakan Şükür ile yapılmış geniş bir röportajı yayınladı. ABD’ye gittikten sonra ilk kez konuşan Şükür, Palo Alto/Kaliforniya’da (Silikon Vadisi), Google Genel Merkezi’nin yakınında bulunan kafesinde sorulara yanıt verdi.

Belki bir gün...

Amerika vizesinin 2020’de sona ereceğini söyleyen eski futbolcu, Türkiye’yi belki bir gün ileride ziyaret edebileceğini söyledi. Ancak yaşamını ABD’de sürdürebilmek amacıyla kendisi ve ailesi için yeşil kart (ABD’de oturma ve çalışma olanağı sağlayan Green Card) başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Para bulamıyor



Milyon dolarlık evlerde oturan, en lüks arabalarla gezerek ABD'nin en pahalı eyaletlerinden birinde yaşayan Şükür para konusunda da duygu sömürüsü yaptı.

FETÖ firarisi Şükür, hayatının geri kalanında kafe ile uğraşarak geçirmek istemediğini burada bir spor akademisi kurmak için görüşmeler yaptığını da anlattı. Bunun için finansman aradığını ancak FETÖ nedeniyle insanların kendisiyle yan yana gelmekten çekindiklerini söyledi. Bununla birlikte Türkiye'nin mal varlığına el koyduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğu için parasız kaldığını belirten Şükür adeta duygu sömürüsü ile yardım talep etti.

Kanter’le de sık görüşüyormuş!



Şükür, Fethullah Gülen’in soyadını alan NBA’li basketbolcu Enes Kanter’le de sık sık görüştüklerini söyledi.

Kaynak: Ajanslar