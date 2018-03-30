FETÖ'cü Enes'i Yerle Bir Eden Ersan O Anları Paylaştı!

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı bloğun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.



NBA'de sabaha karşı oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers'in New York Knicks'i 118-101 mağlup ettiği maça, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen Enes Kanter'e yaptığı blok damga vurmuştu. İlyasova'nın bu hareketi Türkiye'de paylaşım rekorları kırarken milli basketbolcu sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

İlyasova, "play-off motivasyonu, 8 galibiyet ve doğru süreç" hashtaglerini paylaştığı görüntüye not düşerken "Kesin blok yedi" ifadesiyle Kanter'e göndermede bulundu.



Ersan İlyasova'nın bu paylaşımının altına takipçilerinden destek mesajları yağdı.



Spor 29 Mart 2018 07:51 Tosun Paşa Uçtu!CIES Futbol Gözlemevi'nin yayınladığı rapora göre Premier Lig'de geçen ayın(Mart) en iyi oyuncusu belirlendi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun dünya yıldızlarını geride bırakarak zirvede kendisine yer buldu.

Kaynak: Ajanslar