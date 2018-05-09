ABD merkezli olduğu deşifre edilen kampanyalar, Türkiye düşmanlarını bir araya getirdi!

FETÖ'nün Twitter'dan başlattığı ve ABD merkezli olduğu deşifre edilen "TAMAM" kampanyasına her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan Almanya'da katıldı.

Türkiye'de ki her seçime müdahele etmeye çalışan Alman siyasetçiler yine hadlerini aştılar.

Bu defa da Almanya'nın Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow yeni bir skandala imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Operasyonu sırasında YPG'ye destek tweeteri atan Alman Başbakan şimdi de FETÖ'nün bot tweetlerle başlattığı ve ABD merkezli bir kampanya olduğu deşifre edilen "TAMAM" hastagine destek verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin grup toplantısında, hükümetin 16 yılda yaptığı uygulamaları anlatarak, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullanmasının ardından, ABD'den organize edilen "TAMAM" hastagine Saadet Partisi Genelbaşkanı Temel Karamollaoğlu, İP Genelbaşkanı Meral Akşener, CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selehattin Demirtaş, FETÖ mensupları, pek çok terör örgütü ve destekçileri de katıldı.

Atılan 2 Milyon tweetin %50'den daha fazlasının ABD'den atıldığı ve kalan tweetlerinde pek çoğunun farklı ülkelerden ve bot hesaplardan atılması, şer güçlerinin Türkiye'ye üzerinde planladıkları kirli emellerini bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütlerinin ve yurtdışı irtibatlı bot hesapların yapmış olduğu "TAMAM" propagandasına tepki veren vatandaşlar hem Erdoğan'a destek olmak için, hem de şer güçlerine karşı cevap vermek için açmış oldukları "DEVAM" etiketi ile 2.5 Milyon'un üstünde tweet atarak hem Türkiye, hem de dünya gündeminde 1.sıraya yerleşerek tüm dünyada ses getirdiler.

Kaynak: Ajanshaber