FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı

Zonguldak'ta gözaltına alınan Çaycuma İlçe Askerlik Şube Başkanı G.K, Bolu'ya götürüldü. Sabah saatlerinde de Şırnak'taki FETÖ operasyonu kapsamında İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı gözaltına alınmıştı.

Bolu merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görevli bir üsteğmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu belirlenen Çaycuma İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K, işlemlerin ardından Bolu'ya götürüldü.

Kaynak: Ajanslar