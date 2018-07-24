FETÖ şüphelisi eski öğretmen cinsel istismardan tutuklandı

Niğde'de yürüten operasyonlar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, kentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve görevdeyken bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D. emniyet güçlerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar