FETÖ Şüphelileri Pirinç Tarlasında Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken pirinç tarlasında yakalanan, aralarında FETÖ şüphelilerinin de olduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken pirinç tarlasında yakalanan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan örgütün kapatılan şirketlerinden birinde yurt dışı müdürü F.A (35), örgütün şirketlerinde çalıştığı belirlenen T.E (34), KHK ile kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı tespit edilen E.A (32), SGK'da memur olarak çalışırken ihraç edilen A.Ö (33), örgütün kapatılan yurdunda müdürlük yaptığı belirlenen S.B (30), örgütün şirketlerinden birinde çalıştığı tespit edilen A.C.B (29), M.D (30) ve M.D'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Pirinç tarlasına sinmişlerdi

Jandarma ekipleri, önceki gün İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarındaki bölgede yaptıkları kontrollerde pirinç tarlasında saklanan 8 kişilik grubu yakalamış, şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlenmişti.

Kaynak: AA