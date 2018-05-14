FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!
Amasya'da FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 15 şirkete kayyum atandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 şirkete kayyum atandı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 15 şirkete kayyum ataması yapıldı.
Kaynak: ajanslar