FETÖ mağduru Celal Uzunkaya görevine başladı

Cumhurbaşkanı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya görevine başladı. Uzunkaya, 2009'da personel daire başkanı olduğu dönemde, FETÖ'nün kumpasına maruz kalmış ve FETÖ'cü savcılar Uzunkaya'nın 4 yılını çalmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha da fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir." dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Kararı'yla Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Uzunkaya için Genel Müdürlük binasına gelişinde tören düzenlendi.

Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren tarafından karşılanan Uzunkaya, merasim mangasını selamladıktan sonra emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile tek tek tokalaştı.

Daha sonra makamına geçen Uzunkaya, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, yeni görevine başlaması dolayısıyla gururlu, onurlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, 46 yıl önce çatısı altına girdiği "büyük ailenin" içinde 40 yıl değişik kademelerde bilfiil hizmet verdiğini söyledi.

KONUŞMA YAPTI

173 yıllık şanlı tarihe sahip, yaklaşık 300 bin kişilik bir teşkilatın başına atanmış olmanın ağırlığını hissettiğini belirten Uzunkaya, sorumluluklarının farkında olduğunu dile getirdi. Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ülkemizin iç güvenliği ve huzuru noktasında çok büyük emekleri olan emekli mensuplarımız başta olmak üzere şu an görevleri başında olan tüm arkadaşlarımıza emniyet genel müdürü olarak teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm mensuplarımızla, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz her zorluk ve şart altında görev yapan mesai arkadaşlarımızla hukukun içinde kalmak, çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla, yasaların bizlere verdiği görevleri, o sınırlar içinde de her türlü yetkiyi, sorumluluğu sonuna kadar kullanmak suretiyle ülkemizin huzur ve güvenliği noktasında bihakkın yerine getirmeye devam edeceğiz."

''ALLAH MAHCUP ETMESİN''

Uzunkaya, başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri örgütler olmak üzere her türlü suç oluşumlarına, yasa dışı yapılara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadelenin jandarma teşkilatı ile omuz omuza, devletin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde sürdürüleceğini vurguladı.

Uzunkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve kararlı duruşu ve mücadelesine uyumlu bir şekilde görev yapmaya inşallah bundan sonra da arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin." dedi.

Zor bir görev yaptıklarının bilincinde olduklarını ifade eden Uzunkaya, bu görevi yerine getirirken zorlukları aşma noktasında teşkilatın tarihine, görev yapısına ve toplumdaki algısına uygun şekilde, hak ettiği değeri teşkilata ve tüm topluma yansıtmak için gayretlerinin kesintisiz süreceğini söyledi.

Başarılı olmama noktasında hiçbir mazeretlerinin olamayacağını bildiklerini belirten Uzunkaya, "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha da fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ MAĞDURU OLMUŞTU

FETÖ, Uzunkaya ve Gülcü'yü 4 yıl mesleklerinden uzaklaştırdı. İkisine de açılan davanın FETÖ kumpası olduğu belgelendi. Aldıkları hapis cezaları Yargıtay'ca bozuldu, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılama sonucu da beraat ettiler. Uzunkaya, "Bu kumpas tanımına uyan operasyon ile ülkeme ve teşkilatıma hizmet edebileceğim 4 yılımı çaldılar" dedi.

Uzunkaya'ya sahte ihbar mektuplarıyla dava açan Savcı Genç, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve meslekten ihraç edildi. FETÖ tarafından açılan İzmir Askeri Casusluk soruşturmasının savcılığını da yapan Genç, cezaevindeyken, Uzunkaya EGM müdürü oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında hazırladığı çatı iddianamede Celal Uzunkaya ve Gülcü'nün yaşadığı mağduriyet açıkça yer aldı.

Kaynak: Ajanslar