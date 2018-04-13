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13 Nisan 2018 10:23 | Son Güncelleme: 13 Nisan 2018 10:31

FETÖ imamları paket edildi!

Adana'da FETÖ'nün 'gaybubet' evine yapılan operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin FETÖ'nün üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı.

FETÖ imamları paket edildi!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan 'gaybubet' evine operasyon düzenledi.

Yapılan şok baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR
Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istediklerini öğrendi.

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

FETO İMZALI SAAT VERMİŞ
Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu.

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Etiketler: FETÖ


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