FETÖ firarisi eski pilot Nevşehir'de yakalandı
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında aranmakta olan eski pilot Hacıbektaş ilçesinin girişindeki yol uygulamasında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hacıbektaş ilçesi girişinde yaptığı yol uygulamasında, kimlik kontrolü yapılan Mesut K'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edilince gözaltına alındı.
İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK
Hava Kuvvetleri Komutanlığında yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edildiği belirtilen Mesut K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Zanlının, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar