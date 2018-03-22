FETÖ, Emniyet Sorumlusuna

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında hakkında dava açılan sanık, örgütün emniyet yapısına ilişkin bilgiler verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün emniyet teşkilatı "abi"lerinden E.Ş.G, hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuksuz sanık E.Ş.G, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyette verdiği ifadesinde, 2004'te tanıştığı FETÖ'nün özel olarak kendisiyle ilgilenmesinin ardından 2012'de örgüt talimatıyla hareket eden polislerden sorumlu olmaya başladığını, FETÖ/PDY içinde mahrem yapı olarak anılan birime dahil olarak faaliyetler yürüttüğünü anlattı.

Örgütün "Akademili rütbeli polis"leri "ÜNİ", normal memur olup "sınavla rütbe almış personeli, "MYO", polis ve başpolisleri ise "LİSE" olarak sınıflandırdığını kaydeden E.Ş.G, bu birimlerden sorumlu "abi"lere "Müdür" olarak hitap edildiğini anlattı. E.Ş.G, harcamalara karar veren müdürlerin topladığı himmetlerle ilgili bütçe yapma özerkliğinin olduğunu iddia etti.

E.Ş.G, Emniyet Genel Müdürlüğündeki akademili personellerin mezuniyet yıllarına göre katlara ayrıldığını, bütün sınıflardaki personelin mezuniyet yılına göre bir kata bağlanarak bu kattan sorumlu müdür, müdür yardımcısı başta olmak üzere iki, üç ve dörtlü gruplar halinde "Öğretmen" ile kodlanan kişilere zimmetlendiğini ifade ederek, "A Katı 1980 ila 1990 yıllarında mezun olanlar, B Katı 1990 ila 2000 yılları arasında mezun olanlar, C Katı 2000 ila 2010 yılları arasında mezun olanlar, D Katı 2010 yılı sonrası mezunlara bakıyordu. Kat birimlerinden sorumlu abilere 'Müdür yardımcısı' olarak, kata bağlı abilere ise 'Öğretmen' diye hitap edilirdi." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık E.Ş.G, 2013'ün yaz aylarında FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yeni bir döneme girildiğini, bu dönemde emniyette "Rehberlik", "Ümit hizmeti" ve "Ara Yapı" gibi birimlerin kurulduğunu dile getirdi. E.Ş.G, "Ara Yapı"nın örgüt vasıtasıyla emniyete girdikten sonra örgütle bağlantısını kesen üyeleri yeniden FETÖ'ye bağlamak için görevlendirildiğine vurgu yaptı.

FETÖ'de emniyetten sorumlu genel müdürler 'Emin' kod adını kullanmış

Yeni yapılanmayla örgütün birimleri küçülterek öğrenci sayılarını azalttığını, daha küçük gruplarla ilgilenme ve sohbet grupları oluşturma taktiğiyle sahada çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren E.Ş.G, FETÖ'nün emniyet yapılanması içerisindeki "Emin" kod adlı yöneticiye dikkati çekti.

E.Ş.G., ifadesini şöyle sürdürdü:

"FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında en tepede yani bütün emniyet yapılanmasının içerisindeki 'Genel Müdür' makamı, 'Emin' kod adı ile tanınırdı. Buradaki 'Emin' kod adı sabitti. Kişiler değişse bile 'Emin' kod adı sabit kalırdı. 2012-2013 yılları arasında gerçek adını bilmediğim 'Emin' kod adlı şahıs, bütün emniyet yapılanmasının başındaydı. Bu kişi hakkında tek bildiğim, şirkette çalışan yeğeni polise ifade verdikten sonra yurt dışına kaçtığıdır. Polise ifade veren yeğenini biliyorum."

Yeni yapılanmanın ardından gelen 'Emin' kod adlı sözde genel müdürün gerçek ismini emniyet mensuplarına veren E.Ş.G'nin örgüt ve mensuplarına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda çok sayıda operasyonun düzenlendiği belirtildi.