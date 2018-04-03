FETÖ elebaşı Gülen, FETÖ'cü teröristlerin yakalanmasını hazmedemedi

Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

KOSOVA'DA FETÖ PAKETİ

Örgüte karşı yurt dışında da başarılı operasyonların düzenleniyor olması, teröristleri panik havasına soktu.

Son olarak MİT ekiplerinin Kosova'da 6 FETÖ'cü teröristi gözaltına alıp Türkiye'ye getirmesi, örgütteki korkuyu elebaşı Fetullah Gülen'e de ulaştırdı.

RICHARD, PHILIP DAHA İYİYMİŞ

Amerika tarafından adeta koruma altında tutulan FETÖ elebaşı, Haçlılara olan hayranlığını dile getirdi.

Örgütün elebaşı, İstanbul'u işgal edenlerin bile bu dönemdekilerden iyi olduğunu savundu: "Kosova'dan insan kaçırıyorlar. Bu eşkıyalıktır. Bunların hiçbirini Richard yapmadı. Barbaros Friedrich yapmadı. Philip yapmadı. İstanbul'u işgal edenler de yapmadılar. Hiçbiri yapmadı."

Kaynak: Ajanslar